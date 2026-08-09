В Иране ответили на заявление Минфина США об успехе санкций

В МИД Ирана ответили на слова главы Минфина США об успехе экономических ограничений, назвав регулярное расширение американских санкций крайне опасной зависимостью.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал регулярное увеличение санкций со стороны США опасной зависимостью. Соответствующее заявление дипломат опубликовал в социальной сети X.

Реагируя на слова министра финансов США Скотта Бессента в эфире 12News об успехе санкций и инфляции в 150-180%, Багаи назвал их ярким доказательством зависимости Америки от ограничений.

"Всякий раз, когда Вашингтон доказывает свою неспособность придерживаться дипломатии, он прибегает к санкциям, а всякий раз, когда эти санкции не приносят результата, он просто увеличивает дозу. Это уже не политика, а привычка, и, что еще опаснее, это зависимость, которая вытеснила мышление"

- Исмаил Багаи

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что многолетнее давление не принесло США ожидаемых результатов, а лишь усугубило их собственное положение.

"Иран десятилетиями показывал, что его не задушить этими избитыми рефренами. Реальный риск в том, что американские политики, цепляясь за эту плохую привычку, вместо того душат оставшиеся их шансы на менее унизительный выход из кризиса, созданного ими самими"

- Исмаил Багаи

Отметим,США ведут санкционную политику против Ирана с 1979 года, регулярно расширяя масштаб ограничений. В последние годы Вашингтон усилил стратегию "максимального давления", заблокировав энергетический, финансовый и военный секторы страны, а также криптобиржи и каналы теневого экспорта нефти.