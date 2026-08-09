В Иране ответили на заявление Минфина США об успехе санкций

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал регулярное увеличение санкций со стороны США опасной зависимостью. Соответствующее заявление дипломат опубликовал в социальной сети X.
Реагируя на слова министра финансов США Скотта Бессента в эфире 12News об успехе санкций и инфляции в 150-180%, Багаи назвал их ярким доказательством зависимости Америки от ограничений.
"Всякий раз, когда Вашингтон доказывает свою неспособность придерживаться дипломатии, он прибегает к санкциям, а всякий раз, когда эти санкции не приносят результата, он просто увеличивает дозу. Это уже не политика, а привычка, и, что еще опаснее, это зависимость, которая вытеснила мышление"
- Исмаил Багаи
Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что многолетнее давление не принесло США ожидаемых результатов, а лишь усугубило их собственное положение.
"Иран десятилетиями показывал, что его не задушить этими избитыми рефренами. Реальный риск в том, что американские политики, цепляясь за эту плохую привычку, вместо того душат оставшиеся их шансы на менее унизительный выход из кризиса, созданного ими самими"
- Исмаил Багаи
Отметим,США ведут санкционную политику против Ирана с 1979 года, регулярно расширяя масштаб ограничений. В последние годы Вашингтон усилил стратегию "максимального давления", заблокировав энергетический, финансовый и военный секторы страны, а также криптобиржи и каналы теневого экспорта нефти.