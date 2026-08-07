"Ахмат" не смог обыграть на выезде "Факел"

ФК "Ахмат" в стартовых трех турах чемпионата России по футболу не одержал пока ни одной победы. Сегодня грозненская команда встречалась в гостях с "Факелом".

В Воронеже 10 августа прошел матч 3-го тура чемпионата России по футболу между местным "Факелом" и грозненским "Ахматом".

Команды сыграли вничью 0:0.

На данный момент "Ахмат" с 2 очками находится на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. "Факел" с 1 очком занимает 16-е место.

В 4-м туре "Ахмат" сыграет на выезде с "Краснодаром", а "Факел" отправится в гости к ЦСКА. Оба матча пройдут 15 августа.