Мировые цены на нефть продoлжают расти

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже превысила $85 за баррель, при этом котировки WTI и азербайджанской нефти также показали рост.

На лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в октябре впервые с 4 августа 2026 года поднялась выше $85 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В ходе торгов котировки Brent росли на 1,9% до $85,14 за баррель, а затем рост замедлился до 1,36% на отметке $84,69 за баррель. По итогам торгов цена сентябрьских контрактов на нефть этой марки составила $89,19.

В то же время стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,45% до $79,31 за баррель. На мировом рынке цена азербайджанской нефти марки Azeri Light повысилась на 0,6% до $93,93, а в турецком Джейхане по условиям FOB стоимость увеличилась на 0,72% до $90,95.