Пятигорск принимает Всероссийский молодежный форум "Машук"

Столица Северо-Кавказского федерального округа РФ город Пятигорск принимает семнадцатый по счету Всероссийский молодежный форум "Машук", участниками которого стали более двух тысяч молодых людей со всей России.

В Пятигорске, столице СКФО, сегодня торжественно стартовал XVII Всероссийский молодежный форум "Машук", сообщили его организаторы.

"В этом году событие собрало более 2200 участников из всех регионов России и стран зарубежья - молодых профессионалов сфер педагогики и воспитания, юных наставников и обучающихся всероссийского проекта "Первые Первым", активистов Федерального детского общественного совета в возрасте от 14 до 35 лет"

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С приветствием к участникам форума обратился президент РФ Владимир Путин – его зачитал помощник полпреда главы государства в СКФО Евгений Ткачев. В послании главы государства отмечается: "Машук" прошел большой путь, значительно укрепил свой авторитет и консолидирующий потенциал, доказал, что молодежь с ее активной, неравнодушной позицией является важной созидательной силой, востребованной в решении задач в сфере образования, воспитания подрастающего поколения, сохранения культурного наследия и укрепления межнационального согласия в обществе, передает портал "Это Кавказ".

По уже сложившейся традиции нынешний форум проходит в две смены: "Взросление" (до 15 августа) и "Единство" (с 15 по 22 августа).

Участники первой смены будут искать ответы на вопрос: "Как мы учим и воспитываем?". Им помогут в поисках учителя, флагманы, вожатые, проводники, навигаторы, воспитатели, защитники и проводники изменений – представители всех восьми тематических направлений, говорится в сообщении.