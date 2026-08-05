Турция в июне приобрела самое меньшее количество газа за два года – СМИ

СМИ информируют, что Турция стала избегать лишних расходов на импорт дорогого газа в этом году за счет мощной работы гидроэлектростанций. Отмечается, что Анкара отказалась от СПГ из США.

Значительная выработка гидроэлектростанций в 2026 году позволила Турции сократить расходы на импорт газа, который в этом году стал значительно дороже, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Также, отмечается, что в июне текущего года в Турции "было не так жарко, как предыдущие несколько лет, и это позволило меньше энергии тратить на охлаждение воздуха", отмечается в публикации Интерфакс.

Как проинформировал Евростат, всего в июне 2026 года Анкара приобрела 3,6 млрд куб м газа, что на 3% меньше, чем годом ранее. Отмечается, что это наименьший объем импорта с июня 2024 года.

При этом, с начала 2026 года поставки растут на 4%, до 30,6 млрд куб м в общих объемах.

Трубопроводный газ в этот период импортировался стабильно – до 2,7 млрд куб м. Снижение при этом наблюдается всего на 0,5%.

Импорт СПГ в июне отмечается экспертами Евростата "на сезонном дне": 282 млн куб м, или около 217 тыс т. Экспортером СПГ в этот период являлся Алжир, кроме того, впервые прекратился импорт СПГ из США.

Отмечается, что "с начала года производство электроэнергии на ГЭС в Турции резко выросло, и это привело к кратному понижению спроса на газ и импортный уголь в энергетике".

Кроме того, крупнейший турецкий газовый промысел – месторождение "Сакарья" Turkish Petroleum Corporation в вышеуказанный период было полностью остановлено для планового технического обслуживания.