Турция в июне приобрела самое меньшее количество газа за два года – СМИ

Значительная выработка гидроэлектростанций в 2026 году позволила Турции сократить расходы на импорт газа, который в этом году стал значительно дороже, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Также, отмечается, что в июне текущего года в Турции "было не так жарко, как предыдущие несколько лет, и это позволило меньше энергии тратить на охлаждение воздуха", отмечается в публикации Интерфакс.
Как проинформировал Евростат, всего в июне 2026 года Анкара приобрела 3,6 млрд куб м газа, что на 3% меньше, чем годом ранее. Отмечается, что это наименьший объем импорта с июня 2024 года.
При этом, с начала 2026 года поставки растут на 4%, до 30,6 млрд куб м в общих объемах.
Трубопроводный газ в этот период импортировался стабильно – до 2,7 млрд куб м. Снижение при этом наблюдается всего на 0,5%.
Импорт СПГ в июне отмечается экспертами Евростата "на сезонном дне": 282 млн куб м, или около 217 тыс т. Экспортером СПГ в этот период являлся Алжир, кроме того, впервые прекратился импорт СПГ из США.
Отмечается, что "с начала года производство электроэнергии на ГЭС в Турции резко выросло, и это привело к кратному понижению спроса на газ и импортный уголь в энергетике".
Кроме того, крупнейший турецкий газовый промысел – месторождение "Сакарья" Turkish Petroleum Corporation в вышеуказанный период было полностью остановлено для планового технического обслуживания.