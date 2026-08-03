Расчетный курс доллара впервые с 23 марта превысил 83 рубля

Расчетный курс доллара впервые с 23 марта превысил отметку в 83 рубля в ходе торгов, главным ориентиром для которых выступает кросс-курс юаня к российской валюте.

На внебиржевом рынке расчетный курс доллара впервые с 23 марта поднялся выше 83 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В ходе утренних торгов доллар прибавил 40 копеек к уровню предыдущего закрытия, составив 82,92 рубля, хотя незадолго до этого показатель доходил до 83,05 рубля.

Летом 2024 года Московская биржа приостановила торги долларом, поэтому главным индикатором для рубля стал курс юаня. Торговые сессии по нему идут с 10:00 до 19:00 мск: именно в эти часы стоимость доллара вычисляется через котировки юаня на форексе и Мосбирже, формируя базовый кросс-курс для внебиржевых торгов.