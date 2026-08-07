Страны ЕАЭС проведут синхронизацию правил электронной торговли

Глава Минэкономразвития РФ заявил о том, что в рамках соглашения об электронной торговли стран ЕАЭС предполагается проведение унификации правил работы маркетплейсов и онлайн продавцов.

Страны-участницы ЕАЭС проведут проверку правил, регулирующих онлайн торговлю и работу маркетплейсов, соответствующее заявление сделал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Он пояснил, что соответствующие меры предполагает подписанное главами правительств стран Евразийского экономического союза соглашение об электронной торговле.

Для полной синхронизации подходов по этому вопросу странам нужно будет принять несколько законов на уровне Евразийской экономической комиссии, также рассказал глава ведомства.

"В соглашении не все нормы прямого действия. Часть из них спущена на подзаконные акты более низкого уровня - решения комиссии, потому что нужна гибкость регулирования. Сейчас еще предстоит большая работа на уровне комиссии"

– Максим Решетников

Министр экономического развития сообщил, что страны, разрабатывая свои законные акты, будут их согласовывать с российским законом о платформенной экономике.

Возможно, что "после согласования общих правил внутри ЕАЭС в профильный закон о платформенной экономике могут внести изменения", также рассказал Решетников.

Это будет касаться упорядочивания требований о возврате товаров, а также оформлений карточек и отображения информации о заказах, пояснил он в интервью газете "Известия".