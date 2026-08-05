"Росатом" построит ветроэлектростанцию на Иссык-Куле

Россия и Киргизия подписали соглашение о строительстве ветроэлектростанции, которую будет возводить российская госкорпорация "Росатом" – она вырастет в Иссык-Кульской области страны.

Компания NovaWind Kyrgyzstan, входящая в состав российской госкорпорации "Росатом", и Российско-Киргизский фонд развития подписали соглашение о строительстве ветроэлектростанции в Иссык-Кульской области Киргизии, заявил генеральный директор Компании Дмитрий Андреев.

"Соглашение является частью проекта по строительству первой ветроэлектростанции "Росатома" в Киргизии, оно предусматривает проведение работ по разработке и реализации проекта, а также последующую эксплуатацию ветроэлектростанции"

- Дмитрий Андреев

Сейчас в Киргизии доминирует гидроэнергетика, однако правительство страны стремится диверсифицировать энергетический баланс, привлекая инвестиции в солнечные, ветровые и другие проекты в сфере возобновляемой энергетики, поведал фонда директор развития Артем Новиков.

Это становится особенно актуальным на фоне серьезного роста потребления электроэнергии в стране, поэтому киргизские энергетики работают над модернизацией энергетической инфраструктуры и привлечением иностранных инвесторов к своим новым проектам.

Новая ветроэлектростанция в Иссык-Кульской области поможет снизить нагрузку на энергетическую систему Киргизии, говорится в заявлении Rosatom Renewables, опубликованном по итогам VIII Киргизско-Российского экономического форума, который прошел на днях в Бостери Иссык-Кульской области.