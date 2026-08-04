Вестник Кавказа

Турция не стала закрывать свои проливы в Черное море - СМИ

Турция не стала закрывать свои проливы в Черное море - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на рост напряженности в Черном море, проход судов через турецкие проливы в его акватории остается открытым, хотя Анкара ввела ряд ограничительных мер, чтобы обезопасить себя от возможных нападений.

Проход судов через турецкие проливы в Черное море, несмотря на усилившиеся опасения по поводу безопасности судоходства, продолжается без ограничений, пишет агентство Reuters.

"Проход судов остается открытым в соответствии с условиями Конвенции Монтре"

- сообщение

В то же время турецкие чиновники утверждают, что Анкара ввела ряд мер, которые не раскрывает: они были предприняты после атак на находившиеся там суда, в том числе принадлежащие турецким компаниям.

Напомним, ранее мы писали о том, что Турция начала ограничивать проход судов через Дарданеллы на фоне атак беспилотников, писал Bloomberg со ссылкой на источники. 

Агентство отмечало: главное управление береговой безопасности Турции уведомило несколько судов, направлявшихся в Новороссийск, что не выдает разрешения на проход по таким маршрутам либо требует дополнительного времени для рассмотрения заявок на транзит через Дарданеллы. Комментариев Анкары пока не было.

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