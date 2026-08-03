Землетрясение потрясло ночью Газиантеп

Сейсмологи сообщают о подземных толчках, произошедших на юго-востоке Турции. Они были зафиксированы в провинции Газиантеп.

В ночь с 8 на 9 августа в юго-восточной части Турции произошло землетрясение. Об этом сказано в сообщении, распространенном Управлением по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

Подземные толчки были зарегистрированы в районе Нурдагы в 03:32 по местному времени (совпадает с московским). Их очаг располагался на глубине 7,4 тыс метров.

Данные о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступали.

Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошли два мощных землетрясения. Эпицентр первых подземных толчков находился в районе Шехиткамиль в Газиантепе, их магнитуда составила 7,8. Спустя девять часов землетрясение потрясло район Экинезю в Кахраманмараш, его магнитуда достигала 9.