Сейчас самое подходящее время для соглашения – Пезешкиан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о том, что сейчас лучшее время для достижения соглашения с Соединенными Штатами, поскольку в стране наблюдается единство и сплоченность.

Сейчас может быть самый подходящий момент для заключения соглашения между Ираном и США, считает президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

Соответствующее заявление он сделал в интервью информационному агентству ISNA.

По словам Пезешкиана, это объясняется тем, что в Иране сейчас как никогда наблюдаются единство и сплоченность.

"Иногда говорят о необходимости достижения соглашения, и я считаю, что сейчас для этого самое подходящее время, поскольку в стране наблюдаются солидарность, сила и единство"

– Масуд Пезешкиан

По словам президента Ирана, это можно объяснить тем, что Тегеран воспринимается как победившая сторона в этом конфликте.