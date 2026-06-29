Турция и ЕС работают над введением безвиза

Турецкий вице-президент заявил о том, что Анкара начала работу над оставшимися условиями для введения безвизового режима со странами Евросоюза.

Турция начала работу над выполнением оставшихся критериев для либерализации визового режима с ЕС, рассказал вице-президент страны Джевдет Йылмаз.

Соответствующее заявление было им сделано в интервью телеканалу CNN Türk.

Йылмаз отметил, что Турецкая сторона ожидает аналогичной политической воли и со стороны европейских коллег.

"Нам необходимо увидеть политическую волю в Европе, поскольку со своей стороны они также должны сделать определенные шаги"

– Джевдет Йылмаз

По словам вице-президента, между введением безвиза осталось шесть нерешенных вопросов, самым важным из которых является "приведение законодательства о защите персональных данных в соответствие с европейскими стандартами".

В настоящее время министерство юстиции Турции организовало работу специальной комиссии для решения соответствующих задач, рассказал он.

"К обсуждению также были привлечены министерства иностранных дел, юстиции и внутренних дел Турции. В рамках работы комиссии был рассмотрен новый подход к законодательному регулированию защиты персональных данных"

— Джевдет Йылмаз

Напомним, Анкара и Брюссель начали совместную работу по введению безвизового режима еще в 2013 году.

В настоящее время Турция еще не реализовала 6 из 72 обязательных критериев для либерализации визового режима.