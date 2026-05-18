Представители Евросоюза летят в Турцию

Уже завтра в Турцию должна прибыть делегация Евросоюза во главе с Каей Каллас. В ходе поездки планируется обсудить Ближний Восток, Украину и расширение ЕС.

Делегация Евросоюза, возглавляемая Верховным представителем Союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, посетит Турцию за несколько дней до старта саммита НАТО. Об этом пишут турецкие СМИ.

По их данным, представители ЕС прибудут в Турцию 30 июня. Вместе с Каллас прилетят еврокомиссары по вопросам расширения и по внутренним делам – Марта Кос и Магнус Бруннер.

В ходе визита делегация ЕС встретится с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, главой Минфина Мехметом Шимшеком и главой Минтранса Абдулкадиром Уралоглу.

Отмечается, что стороны затронут ряд международных и региональных тем, включая ситуацию на Ближнем Востоке, Украину, расширение ЕС, миграцию и либерализацию визового режима.