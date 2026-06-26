КСИР ударил по объектам США в Кувейте и Бахрейне

В КСИР Ирана сообщили о нанесении ударов по американским объектам на Ближнем Востоке. На этот раз атака была совершена на авиабазе в Кувейте и базе ВМС в Бахрейне.

Иран в ночь с 27 на 28 июня провел совместную ракетно-беспилотную операцию в ответ на недавнюю атаку Соединенных Штатов. Соответствующую информацию подтвердили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Как отмечается, удары были нанесены баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Их целями были восемь американских объектов на Ближнем Востоке. В частности, Иран атаковал авиабазу Али-эс-Салем в Кувейте и объекты Пятого флота ВМС США в порту Салман в Бахрейне.

В КСИР акцентировали внимание на том, что ранее США ударили по пяти прибрежным постам Исламской Республики.