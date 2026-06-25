Вестник Кавказа

АКОРТ: остановка импорта рыбы из Армении не вызовет роста цен в РФ

Рыба на льду
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Полный запрет на ввоз армянской рыбной продукции не приведет к сокращению ассортимента и повышению стоимости товаров в российских магазинах, сообщают в АКОРТ.

Предпосылок к дефициту или росту цен на рыбу в крупных торговых сетях России на фоне остановки поставок из Армении нет. Об этом сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

"В крупных торговых сетях сохраняется стабильный ассортимент рыбной продукции. У сетей выстроена диверсифицированная система поставок из России и разных стран, которая позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками, поэтому предпосылок к дефициту или росту цен в связи с возникшей ситуацией нет"

- Станислав Богданов

Россия полностью прекратила сертификацию армянских предприятий из-за нарушений. Поскольку доля этой рыбы в сетях не превышала 4%, компании заменили её поставками из Турции, Ирана, Киргизии и российских хозяйств, что исключает колебания цен для покупателей.

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