Второе судно для углубления дна скоро войдет в порт Анаклия

Дноуглубительные работы на месте будущего порта Анаклия в Грузии продолжаются – в скором времени туда прибудет еще одно, более крупное специальное судно.

К строительству глубоководного порта Анаклия на грузинском побережье Черного моря скоро присоединится еще одно дноуглубительное судно, такое сообщение распространило Минэкономики Грузии.

В нем говорится, что сейчас в порту ведутся работы по углублению дна моря: там создадут канал волнолома. Планируется углубить морское дно на три метра, на расстоянии примерно километра вдоль волнолома. Предполагается, что процесс займет примерно месяц. Затем стартует основное углубление дна акватории порта.

В конце текущего месяца в порт прибудет второе и более крупное мощное дноуглубительное судно под названием Al-Idrisi. Оба судна займутся углублением входного и поворотного каналов. В результате проектная глубина порта составит порядка 17,5 м, длина волнолома – 1 376 м.

Как уточнила замглавы Минэкономики Грузии Тамар Иоселиани, новый порт сможет принимать крупные контейнерные суда, которые осуществляют перевозки в Черном море, такие как Panamax и Post-Panamax.