ЛЭП до Нахчывана построят через территорию Армении

Ильхам Алиев заявил о проекте ЛЭП через Армению. Линия свяжет основную часть Азербайджана с Нахчываном.
Глава АР Ильхам Алиев заявил о проекте ЛЭП, которая свяжет основную часть Азербайджана с Нахчываном. Коммуникации будут проведены через территорию Армении.
"У нас готов проект по строительству линий электропередачи из основной части Азербайджана в Нахчыван через территорию Армении"
– Ильхам Алиев
По словам Ильхама Алиева, Баку развивает идею Зангезурского коридора, переходя от транспортных инициатив к более широкому сотрудничеству.
Как отметил глава государства, Азербайджан стремится выйти на европейские рынки с электроэнергией.