Вестник Кавказа

ЛЭП до Нахчывана построят через территорию Армении

ЛЭП до Нахчывана построят через территорию Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев заявил о проекте ЛЭП через Армению. Линия свяжет основную часть Азербайджана с Нахчываном.

Глава АР Ильхам Алиев заявил о проекте ЛЭП, которая свяжет основную часть Азербайджана с Нахчываном. Коммуникации будут проведены через территорию Армении. 

"У нас готов проект по строительству линий электропередачи из основной части Азербайджана в Нахчыван через территорию Армении"

– Ильхам Алиев 

По словам Ильхама Алиева, Баку развивает идею Зангезурского коридора, переходя от транспортных инициатив к более широкому сотрудничеству. 

Как отметил глава государства, Азербайджан стремится выйти на европейские рынки с электроэнергией.

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