Трамп в июле тайно покинул Турцию на военном самолете США - СМИ

По сообщениям СМИ, Дональд Трамп в начале июля тайно вылетел из Анкары на военном самолете из-за угрозы со стороны Ирана, хотя Белый дом заявлял о его нахождении на президентском борту.

Президент США Дональд Трамп в начале июля тайно вылетел из Анкары на военно-транспортный самолет в связи с угрозой безопасности. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Как отмечает издание, американский лидер после завершения саммита НАТО в Турции демонстративно поднялся на борт своего привычного президентского лайнера на глазах у журналистов, но спустя несколько минут его скрытно перевели на меньший военно-транспортный самолет C-32A ВВС США.

Спецслужбы провели операцию так, что журналисты и часть сотрудников администрации оставались в полном неведении, полагая, что летят вместе с главой государства. Во время полета шторки иллюминаторов были опущены, а военный борт следовал с выключенными транспондерами под незаметным позывным.

Издание подчеркивает, что после посадки на авиабазе Милденхолл в Великобритании американский лидер незаметно вернулся на главный лайнер, чтобы затем появиться перед репортерами через внешний трап.

Отметим, в администрации США подтвердили, что операция проводилась из-за реальной угрозы покушения со стороны Ирана. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун отказался комментировать детали перелета, однако заверил, что власти используют все доступные инструменты для защиты президента.