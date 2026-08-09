Израиль и Ливан проведут новый раунд переговоров в начале сентября

Новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном об урегулировании конфликта и создании “пилотных зон” запланирован на начало сентября.

Следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США пройдет в начале сентября. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника.

По словам источника, завершившийся на минувшей неделе в Риме этап диалога прошел не очень гладко. Ливан настаивает на дополнительном выводе ЦАХАЛ с юга страны, тогда как Израиль требует сначала окончательно удостовериться в разоружении “Хезболлы”.

В Госдепартаменте США римские переговоры оценили позитивно. Представитель ведомства Томми Пиготт заявил, что Ливан и Израиль стали намного ближе к достижению соглашения по расширению процесса, связанного с “пилотными зонами”.

Напомним, 26 июня Израиль и Ливан подписали в Вашингтоне рамочное соглашение о приостановке боевых действий. Несмотря на то что в Госдепе называли старт проекта успешным, ливанские власти ранее обвиняли Израиль в срыве данных договоренностей.