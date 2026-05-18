Вестник Кавказа

Закон о разоружении РПК принят парламентом Турции

Закон о разоружении РПК принят парламентом Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкий парламент сегодня одобрил законопроект о разоружении запрещенной и признанной террористической в Турции Рабочей партии Курдистана.

Сегодня парламент Турции проголосовал за законопроект о разоружении Рабочей партии Курдистана (признана террористической и запрещена в Турции), передают турецкие СМИ.

Обсуждение законопроекта продолжалось 12 часов. Депутаты отдельно голосовали за каждую статью. В итоге он был принят 360 голосами.

Напомним, что законопроект был направлен в парламент правящей Партией справедливости и развития (ПСР), ее возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В законопроекте 12 статей, на основании которых будет производиться роспуск РПК.

Теперь закон должен подписать глава государства. Вступит в силу он после опубликования в правительственном вестнике Resmi Gazete.

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