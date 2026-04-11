Примирение Турции с РПК: застой или пауза в процессе?

Пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорит о решимости добиться полного разоружения РПК, депутаты партии DEM готовят очередной визит к курдскому лидеру Абдулле Оджалану.

Прошло 19 месяцев с того исторического момента, как лидер Партии национального движения (МНР) Девлет Бахчели в октябре 2024 года протянул руку примирения заключенному лидеру Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулле Оджалану. Реакция оказалась весьма позитивной. 27 февраля 2025 года с острова Имралы Бахчели призвал членов РПК к разоружению. Процесс удалось запустить. В конце лета 2025 года боевики сдавали оружие и перебирались на север Ирака. Процесс получил название "Турция без террора". Однако после официального отчета парламентской комиссии Турции от 18 февраля никакого прогресса не наблюдается.

"Координатор" вместо "лидера": новая формула Бахчели

Главная интрига последних недель развернулась вокруг юридической судьбы Абдуллы Оджалана. В интервью газете Turkgun 18 мая 2026 года лидер МНР и главный внутриполитический союзник президента Реджепа Тайипа Эрдогана выступил с новой инициативой. Бахчели, чья партия является младшим партнером AKP в правящей коалиции, предложил создать "Координационный офис мирного процесса и политизации".

Бахчели предлагает дать Оджалану некий "социальный статус", не снимая при этом с него пожизненное заключение в тюрьме на острове Имралы. "Должна быть выстроена структура, в которой Оджалан сможет сохранять свое влияние на организацию, а не позиционироваться как основатель распущенной РПК, — заявил Бахчели. — Политические, правовые и социальные условия для этого уже существуют в нашей стране. Действительно, парламентская "Комиссия по национальной солидарности, братству и демократии" сыграла важную роль в этом направлении".

При этом лидер Партии национального движения обозначил рамки: предлагаемый статус будет строго ограничен процессом ликвидации организации и не дает Оджалану права выступать в роли лидера или представителя курдов. "Статус координатора Оджалана останется ограниченным процессом ликвидации организации, — подчеркнул Бахчели. — Необходимо создать структуру, где можно управлять деятельностью по роспуску и разоружению РПК и ее компонентов более здоровым образом".

По факту Оджалану предлагают координировать и ускорить процесс роспуска и разоружения, не предоставляя ему никаких политических привилегий.

Эрдоган верит в успех

Президент Эрдоган, выступая на прошлой неделе на заседании Совета по стратегическому сотрудничеству, заверил, что все под контролем, и выразил уверенность в успешности процесса демонтажа РПК. Он заявил, что цель "Турции без террора" будет достигнута, несмотря ни на что.

"Мы определенно достигнем цели "Турции без террора", преодолев все препятствия с достоинством. Мы решительны, мы не сделаем счастливыми тех, кто не хочет "Турции без террора". Мы не дадим им ни единого шанса", - сказал Эрдоган.

В своей речи, обращенной к молодежи на стадионе Коджаэли, Эрдоган сделал акцент на экономической выгоде от мира: "Мы хотим, чтобы ресурсы, потраченные на борьбу с терроризмом, были направлены на образование, науку, производство, занятость, транспорт и технологии".

Однако риторика Анкары вступает в противоречие с реальностью на местах. Если Эрдоган говорит о прогрессе, то его однопартийцы признают пробуксовку процесса.

Разночтения в коалиции

Наиболее показательным признаком застоя стал раскол внутри самой правящей элиты. Несмотря на поддержку Бахчели, Партия справедливости и развития (AKP) категорически против придания Оджалану какого-либо легального статуса. Как сообщает журналист Юджел Каяоглу в газете Türkiye со ссылкой на источники в AKP, партия Эрдогана занимает жесткую позицию: сначала полное разоружение, потом — юридические послабления.

"Прямо сейчас нет никакого конкретного развития, наоборот, РПК укрепляет свои фортификации. Они не опустошают оружейные склады или пещеры. Партия DEM никогда этого не поднимает, — цитирует издание слова партийных источников. — Есть группы внутри организации, сопротивляющиеся разоружению. Это они создают реальные проблемы. В некоторых пещерах оружие усилено. Тренировки продолжаются. Пока все это происходит, зачем нам принимать закон? Мы не будем создавать законы, основанные на возможностях, пока разоружение не произойдет".

В правящей партии также отвергают идею "миротворческой координации", предложенную Бахчели. Руководство AKP считает невозможным предоставление юридического статуса человеку, приговоренному к пожизненному заключению.

Дилемма ожиданий

Прокурдская Партия равенства народов и демократии (DEM) и командование РПК (включая видного командира Мурата Карайылана) ждут юридических гарантий и шагов по легализации политического крыла. Анкара, в свою очередь, ждет актов физического разоружения.

Напряженность нарастает. Ранее, в конце апреля 2026 года, Мурат Карайылан назвал требования Анкары о полном разоружении в обмен на юридические шаги "навязыванием капитуляции", обвинив правительство в замораживании мирного процесса. Слова Карайылана прозвучали после того, как РПК провела символическую цереморию сожжения оружия, сочтя этот жест достаточным доказательством намерений.

Бахчели, комментируя застой, признал наличие нарушения в коммуникации сторон: "На данном этапе необходимо представить дорожную карту для нового этапа и активировать соответствующие механизмы". Он также предупредил, что фрагментация при роспуске вооруженных организаций может создать новые структуры лидерства и позволить группам реорганизоваться под другими названиями. Именно для предотвращения этого, по его мнению, и нужна фигура координатора.

В настоящее время главная надежда на преодоление тупика связана с прямыми переговорами. Ожидается, что до наступления праздника Курбан-байрам (27-29 мая) делегация прокурдской партии DEM вновь посетит остров Имралы и встретится с Оджаланом.

Пока неизвестно, сможет ли Оджалан дать новые распоряжения, способные переломить ситуацию, и согласится ли он на инициативу Бахчели по "социальному статусу" для главы РПК. Пока ясно одно. Несмотря на позитивные заявления со стороны как властей Турции, так и самого Оджалана и определенные успехи в плане разоружения боевиков РПК, остается множество неразрешенных вопросов. И один из главных - как и стоит ли интегрировать в общество и политику сдающихся членов РПК, и возможно ли полноценное их примирение с Турцией, пока Оджалан сидит в тюрьме.