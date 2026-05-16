Ильхам Алиев встретился с Ираклием Кобахидзе на полях WUF13

Баку и Тбилиси на встрече Ильхама Алиева и Ираклия Кобахидзе подписали соглашения в сфере поставок газа, а также электроэнергии. Кроме того, было достигнуто соглашение о строительстве участка железной дороги по маршруту Баку-Тбилиси-Карс.

Лидер АР Ильхам Алиев высоко оценил визит в Грузию в апреле, отметив важность этого события в контексте развития отношений двух стран. Ираклий Кобахидзе акцентировал внимание на важности развития сотрудничества между странами в сфере коммуникаций.

Баку и Тбилиси договорились о поставках природного газа в Грузию, подписав соответствующее соглашение. Кроме того, были подписаны документы о поставках электроэнергии в Грузию, а также транзите энергии через территорию страны. Также были достигнуты договоренности по вопросу реконструкции ж/д участка Марабда-граница с Турцией (Карцахи) в рамках маршрута Баку-Тбилиси-Карс.

Ильхам Алиев и Ираклий Кобахидзе отметили, что Баку и Тбилиси обладают потенциалом развития связей во многих сферах – от энергетики до логистики.