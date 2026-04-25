Желтый уровень опасности объявили из-за ожидающейся непогоды в Турции

В ближайшие дни в десяти провинциях черноморской полосы Турции ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики не исключают сход селей и оползней.

В Турции объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Главное управление метеорологии страны.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшее время в десяти провинциях черноморской полосы ожидаются грозовые ливни. Возможны также наводнения, сели и оползни.

На днях в администрации провинции Самсун сообщили, что в результате наводнения получили травмы 12 человек. Всех их доставили в больницу.

В провинции Кайсери сильные дожди привели к подтоплению ряда центральных кварталов. Это привело к нарушениям в движение транспорта. Во многих частях оказались залиты водой подземные переходы. Местные власти предупредили местных жителей о риске наводнений.

