Президент Азербайджана обсудил сотрудничество с президентом Сербии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял в своей резиденции в Баку президента Сербии Александра Вучича: темой беседы лидеров двух стран стали вопросы углубления их сотрудничества в экономической и энергетической сферах, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"В ходе беседы стороны обсудили вопросы по углублению сотрудничества в экономической, энергетической, инвестиционной сферах, в области реализации совместных проектов и других направлениях"

Также главы двух государств обсудили возможность выполнения сербской компанией Air Serbia прямых авиарейсов по маршруту Белград - Баку для того, чтобы сблизить их народы и укрепить туристический потенциал, - говорится в сообщении.

Напомним, Александр Вучич прилетел в Баку для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), которая сегодня стартовала в столице Азербайджана. Международный форум посвящен вопросам устойчивого развития городов, обеспечению доступным жильем, а также повышению качества городской среды.