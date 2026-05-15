В Тегеране пострадало свыше 50 тыс домов в ходе войны

За весь период боевых действий между Ираном и США в иранской столице была повреждена 51 тыс домов, об этом заявил начальник Управления по делам международных организаций муниципалитета Тегерана Мохаммад Али Шафии.

Об этом он сообщил во время проведения WUF13 в Баку.

"Сооружения должны быть устойчивы к боевым действиям и войне. Мы применили модель, при которой автобусы и метро могут функционировать даже в условиях войны"

– Мохаммад Али Шафии

Шафии отметил, что в период войны для Ирана является главным приоритетом была и остается безопасность гражданского населения.

Кроме того, он подчеркнул, что Иран готов делиться этим опытом с другими странами и городами.