Fitch сохранило высокий уровень и стабильный прогноз рейтинга Грузии

Грузия продолжит фигурировать в международных финансовых документах как государство с ключевым страновым рейтингом уровня BB со стабильным прогнозом, сообщили в Fitch.

Агентство Fitch Ratings опубликовало сегодня обновленный доклад по Грузии, по результатам которого оно приняло решение оставить главный страновой рейтинг республики – долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в инвалюте – на прежнем высоком уровне BB, причем с тем же, что и раньше, стабильным прогнозом.

Решение мотивировано как развитием экономики Грузии, которая даже опережает по этому показателю иные государства с рейтингом BB, так и продуманной макрофинансовой политикой в сочетании с невысоким госдолгом и хорошо себя чувствующим банковским сектором.

В то же время Fitch видит риски Грузии в по-прежнему большой доле долларов в экономике республике, довольно высоком чистом внешнем долге и политическом напряжении, выражающемся в давлении Евросоюза на Тбилиси.

Агентство ожидает рост ВВП Грузии в 2026 году до 6,5% и постепенное снижение инфляции в стране до 3%. По мнению его экспертов, бюджет Грузии останется дефицитным, но дефицит не будет превышать 3% ВВП.

Fitch предупредило Тбилиси, что рейтинг может быть снижен, если у республики значительно снизятся международные резервы, упадут прямые внешние инвестиции или дестабилизируется внутриполитическая обстановка.

Минфин Грузии уже приветствовал доклад Fitch, назвав его подтверждением правильности макрофинансовой политики государства.