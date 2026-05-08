Россия пока не собирается возвращать специалистов на АЭС Бушер

Сотрудников Росатома пока рано возвращать на площадку атомной электростанции Бушер в Иране, такое заявление сделал глава Росатома Алексей Лихачев в кулуарах съезда Союза машиностроителей России.

Он отметил, что в последнее время ситуация на атомной электростанции спокойная, атак на нее не совершалось.

"Но территория Ирана находится под риском новых ударов, и в этом смысле говорить о возвращении наших людей системно мы пока не имеем возможности"

– Алексей Лихачев

Глава Росатома обратил внимание на то, что российская сторона не намерена ставить под угрозу своих людей. Он с сожалением признал, что сама площадка пока остается в зоне риска.