Вестник Кавказа

Курорты Аланьи стали ближе для туристов из Казахстана

Курорты Аланьи стали ближе для туристов из Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстанский лоукостер Fly Arystan начал летать из Астаны и Алматы в турецкую Аланью – первый авиалайнер компании доставил пассажиров в аэропорт Газипаши-Аланья накануне, сообщили в копании.

Долететь на курорты турецкой Аланьи для жителей Астаны и Алматы стало не только проще, но и дешевле – накануне в аэропорту Газипаши-Аланья впервые приземлился прямой авиарейс казахстанской малобюджетной авиакомпании FlyArystan, пассажиры которого были торжественно встречены традиционной водяной аркой, сообщил казахстанский лоукостер.

"Полеты по новому направлению Алматы – Газипаша-Аланья будут выполняться по 24 октября 2026 года дважды в неделю – по средам и субботам. Ранее выполнявшиеся из Астаны сезонные рейсы возобновлены с 11 мая по 22 октября 2026 года с частотой два раза в неделю – по понедельникам и четвергам"

- FlyArystan

Газипаша – это пример продуманного подхода для обслуживания туристов: более спокойное направление с удобной логистикой и доступом к популярным курортам, охарактеризовал новое направление в международной маршрутной сети авиакомпании ее президент и главный исполнительный директор Йохан Эйдхаген, передает Sputnik Казахстан.

У туристов из Казахстана появилась новая возможность для путешествий, а авиаперевозчик укрепил транспортную и туристическую связность между Казахстаном и Турцией, что позволит оперативнее и результативнее развивать деловые, культурные и гуманитарные связи между странами, отметили в компании.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
735 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.