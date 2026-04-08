Курорты Аланьи стали ближе для туристов из Казахстана

Казахстанский лоукостер Fly Arystan начал летать из Астаны и Алматы в турецкую Аланью – первый авиалайнер компании доставил пассажиров в аэропорт Газипаши-Аланья накануне, сообщили в копании.

Долететь на курорты турецкой Аланьи для жителей Астаны и Алматы стало не только проще, но и дешевле – накануне в аэропорту Газипаши-Аланья впервые приземлился прямой авиарейс казахстанской малобюджетной авиакомпании FlyArystan, пассажиры которого были торжественно встречены традиционной водяной аркой, сообщил казахстанский лоукостер.

"Полеты по новому направлению Алматы – Газипаша-Аланья будут выполняться по 24 октября 2026 года дважды в неделю – по средам и субботам. Ранее выполнявшиеся из Астаны сезонные рейсы возобновлены с 11 мая по 22 октября 2026 года с частотой два раза в неделю – по понедельникам и четвергам"

- FlyArystan

Газипаша – это пример продуманного подхода для обслуживания туристов: более спокойное направление с удобной логистикой и доступом к популярным курортам, охарактеризовал новое направление в международной маршрутной сети авиакомпании ее президент и главный исполнительный директор Йохан Эйдхаген, передает Sputnik Казахстан.

У туристов из Казахстана появилась новая возможность для путешествий, а авиаперевозчик укрепил транспортную и туристическую связность между Казахстаном и Турцией, что позволит оперативнее и результативнее развивать деловые, культурные и гуманитарные связи между странами, отметили в компании.