Вестник Кавказа

Казань станет городом-побратимом Шираза и Газиантепа

Казанский кремль. Башня Сююмбике
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Столица Татарстана установит побратимские связи с Ширазом и Газиантепом. Соглашения будут оформлены в ближайшее время.


Казань подпишет договоры о побратимстве с иранским Ширазом и турецким Газиантепом, поведал градоначальник столицы Татарстана Ильсур Метшин. 

"Мы уже в стадии предподписания. Согласовали с Ширазом. Нужно сказать, один из красивейших, стариннейших городов Ирана. И турецкий город Газиантеп. Мы с ними в ближайшее время подпишем договор о сотрудничестве"

– Ильсур Метшин

По словам Метшина, власти Казани активно работают по линии побратимских связей, перенимая зарубежный опыт в организации городской среды. 

Отметим, что Шираз является одним из древнейших городов Ирана, ему порядка 4 тыс лет. Город известен своими садами, когда-то он был крупнейшим в Персии центром виноделия. 

Газиантеп в Турции также имеет богатую историю, которая уходит корнями в античные времена. Здесь расположен крупнейший в мире музей древнеримской мозаики. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
950 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.