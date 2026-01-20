Казань станет городом-побратимом Шираза и Газиантепа

Столица Татарстана установит побратимские связи с Ширазом и Газиантепом. Соглашения будут оформлены в ближайшее время.





Казань подпишет договоры о побратимстве с иранским Ширазом и турецким Газиантепом, поведал градоначальник столицы Татарстана Ильсур Метшин.

"Мы уже в стадии предподписания. Согласовали с Ширазом. Нужно сказать, один из красивейших, стариннейших городов Ирана. И турецкий город Газиантеп. Мы с ними в ближайшее время подпишем договор о сотрудничестве"

– Ильсур Метшин

По словам Метшина, власти Казани активно работают по линии побратимских связей, перенимая зарубежный опыт в организации городской среды.

Отметим, что Шираз является одним из древнейших городов Ирана, ему порядка 4 тыс лет. Город известен своими садами, когда-то он был крупнейшим в Персии центром виноделия.

Газиантеп в Турции также имеет богатую историю, которая уходит корнями в античные времена. Здесь расположен крупнейший в мире музей древнеримской мозаики.