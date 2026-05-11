Президент Турции летит в Казахстан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня отправится c трехдневным визитом в Казахстан: сегодня он встретится с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, а послезавтра примет участие в неформальном саммите глав государств ОТГ.

Уже сегодня в Астане он встретится с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, после чего примет участие в работе шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня между Турцией и Казахстаном, сообщает Report.

Послезавтра, 15 мая, турецкий лидер отправится в Туркестанскую область, где примет участие в неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Во время отсутствия главы государства его полномочия в Турции будет исполнять вице-президент Джевдет Йылмаз, говорится в распоряжении, опубликованном в официальном вестнике Resmi Gazete.

Неформальный саммит глав государств ОТГ будет посвящен теме "Искусственный интеллект и цифровое развитие", говорится в сообщении.