В Турции выразили уверенность в развитии экономических отношений с РФ

Глава Минторга Турции Омер Болат провел встречу с главой российской дипмиссии в стране Сергеем Вершининым. Стороны обсудили контакты стран в торгово-экономической сфере, глава турецкого ведомства заявил, что отношения двух стран будут продолжать развиваться.
"Мы всесторонне обсудили с послом текущее состояние торгово-экономических отношений между Турцией и Россией, а также возможности и потенциал сотрудничества в сфере двусторонней торговли. Мы полностью уверены, что экономические отношения между Турцией и Россией, имеющие глубокие корни, будут продолжать развиваться устойчивым образом на основе взаимной выгоды"
– Омер Болат
Ранее Болат сообщил, что торговля двух стран за первые месяцы года сократилась на 23%. Падение импорта из РФ составило $3,5 млрд.