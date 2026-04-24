Между Баку и Туркменбаши будет ходить новый контейнеровоз

Вскоре между Баку и туркменским Туркменбаши на маршрут Среднего коридора по Каспийскому морю выйдет новое контейнерное судно, которое строится на стапелях в Баку и дополнит на маршруте контейнеровоз "Гадамлы".

На крупнейшем и самом современном судостроительном предприятии в Каспийском бассейне, расположенном в Гарадагском районе Азербайджана Бакинском судостроительном заводе, завершается строительство нового судна для регулярных контейнерных перевозок между портами Баку и Туркменбаши, сообщил сегодня заместитель председателя ЗАО Азербайджанские железные дороги (АЖД) Ариф Агаев.

Как отметил генеральный директор ООО "Бакинский международный морской порт" Эльдар Салахов, новое судно, предназначенное для грузоперевозок по Среднему коридору, получит название "Мянзил" ("Адрес"), сообщает Report.

"Это знаменательное событие и яркий пример растущего доверия к Среднему коридору. Вслед за судном "Гадамлы" в ближайшие месяцы планируется спуск на воду второго судна. Грузоподъемность обоих судов составляет 240 TEU. Думаю, это произойдет к концу осени 2026 года"

- Эльдар Салахов

В туркменском порту Туркменбаши при участии президента страны Сердара Бердымухамедова несколько дней назад был дан старт первому рейсу судна "Гадамлы" – на церемонии запуска нового контейнерного маршрута присутствовала и делегация Бакинского порта, добавил Эльдар Салахов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) показывает значительный рост грузоперевозок – только в первом квартале текущего 2026 года по нему прошли 125 контейнерных поездов – на треть больше, чем годом ранее. В рамках проекта было отправлено 28 партий контейнерных поездов в направлении Абшерона, Поти, Тбилиси, Мерсина и Измита.