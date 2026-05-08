Россия и Саудовская Аравия ввели безвизовый режим

Безвиз между РФ и Саудовской Аравией вступил в силу сегодня. Режим распространяется на туристические поездки, однако для работы или паломничества россиянам по-прежнему необходимо оформить въездной документ.

Россияне отныне могут отправиться в Саудовскую Аравию по заграничному паспорту без оформления визы. Граждане РФ смогут находиться на территории страны до 90 дней в течение одного календарного года. Такой же порядок действует и в отношении граждан КСА.

В МИД России отметили, что новые правила не распространяются на поездки с целью трудоустройства и совершения паломничества – для этих целей необходимо получить визу.

"Российские граждане, направляющиеся в Саудовскую Аравию с упомянутыми целями, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа по-прежнему должны получить соответствующую визу"

– МИД России

Москва и Эр-Рияд заключили соглашение об упрощении туристических поездок в конце 2025 года.