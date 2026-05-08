Вестник Кавказа

Россия и Саудовская Аравия ввели безвизовый режим

Флаги Саудовской Аравии и России
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Безвиз между РФ и Саудовской Аравией вступил в силу сегодня. Режим распространяется на туристические поездки, однако для работы или паломничества россиянам по-прежнему необходимо оформить въездной документ.

Взаимный безвизовый режим начал действовать сегодня между Россией и Саудовской Аравией

Россияне отныне могут отправиться в Саудовскую Аравию по заграничному паспорту без оформления визы. Граждане РФ смогут находиться на территории страны до 90 дней в течение одного календарного года. Такой же порядок действует и в отношении граждан КСА. 

В МИД России отметили, что новые правила не распространяются на поездки с целью трудоустройства и совершения паломничества – для этих целей необходимо получить визу. 

"Российские граждане, направляющиеся в Саудовскую Аравию с упомянутыми целями, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа по-прежнему должны получить соответствующую визу"

– МИД России 

Москва и Эр-Рияд заключили соглашение об упрощении туристических поездок в конце 2025 года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
565 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.