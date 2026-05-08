Россия и Саудовская Аравия ввели безвизовый режим

Взаимный безвизовый режим начал действовать сегодня между Россией и Саудовской Аравией.
Россияне отныне могут отправиться в Саудовскую Аравию по заграничному паспорту без оформления визы. Граждане РФ смогут находиться на территории страны до 90 дней в течение одного календарного года. Такой же порядок действует и в отношении граждан КСА.
В МИД России отметили, что новые правила не распространяются на поездки с целью трудоустройства и совершения паломничества – для этих целей необходимо получить визу.
"Российские граждане, направляющиеся в Саудовскую Аравию с упомянутыми целями, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа по-прежнему должны получить соответствующую визу"
– МИД России
Москва и Эр-Рияд заключили соглашение об упрощении туристических поездок в конце 2025 года.