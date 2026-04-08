Дожди, грозы, град и штормовой ветер идут на Северный Кавказ

В регионах СКФО сегодня ожидается резкое ухудшение погоды, которое продлится на протяжении нескольких дней, предупредили в МЧС.

Северный Кавказ в ближайшее время подвергнется удару непогоды, экстренные предупреждения распространили управления МЧС по регионам СКФО.

В МЧС Кабардино-Балкарии сообщили, что, согласно данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня до полуночи и далее в течение суток 11, 12 и 13 мая местами на территории республики пройдет сильный дождь и даже ливень, возможны грозы и выпадение града. При этом будет дуть сильный ветер – 20-25 м/с.

МЧС Ингушетии предупредило жителей и гостей республики о том, что сегодня, завтра и послезавтра в республике ожидаются сильные дожди и ливни, также прогнозируются гроза и град, ветер усилится до 20-25 м/с. В результате уровень воды в реках может вырасти до неблагоприятных отметок, в горах возможен сход небольших селей.

В Карачаево-Черкесии, согласно сообщению МЧС, погода также резко ухудшится в период с сегодняшнего дня по 13 включительно. Жителей и гостей региона ждут сильные дожди и ливни, а также грозы. Возможен град. Будет дуть ветер скоростью до 20-25 м/с.

Непогода затронет и Чечню. По данным республиканского ЦГМС, сегодня, в понедельник и вторник прольются сильные дожди и ливни, которые будут сочетаться с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с. На реках республики возможен подъем воды до неблагоприятного уровня, а в горных районах могут сойти сели малого объема.