Железнодорожное сообщение между Дагестаном и Чечней восстановят после сильных ливней

Движение пассажирских и грузовых поездов между Дагестаном и Чечней возобновится к середине апреля после ликвидации последствий сильных ливней.

В Дагестане восстанавливают железнодорожное сообщение с Чечней, прерванное в конце марта из-за сильных ливней. Работы ведут местные власти совместно со специалистами Северо-Кавказской железной дороги, филиала ОАО "РЖД". Об этом сообщили в правительстве Дагестана.

"Между Дагестаном и Чечней восстанавливают движение грузовых поездов и поездов дальнего следования. Правительство Дагестана совместно с Северо-Кавказской железной дорогой - филиалом ОАО "РЖД" проводит комплекс мероприятий по восстановлению полноценного железнодорожного движения в регионе"

- заявление

Движение грузовых составов и поездов дальнего следования пришлось полностью приостановить после обрушения двух мостов на перегонах Хасавюрт и Каякент. Причиной разрушения транспортной инфраструктуры стали аномальные осадки.

Как уточнили чиновники, технические работы на поврежденных участках уже активно ведутся. Ориентировочные сроки завершения ремонта намечены на 8 и 15 апреля.

Из-за сохраняющейся угрозы обвалов, оползней и камнепадов жителей и гостей Дагестана призвали отказаться от поездок в горные районы без крайней необходимости.

В настоящий момент на территории республики Дагестан продолжается ликвидация последствий мощных ливней, вызвавших масштабные наводнения. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Махачкале, а также Хасавюртовском и Дербентском районах, где вода затопила десятки домов и смыла несколько мостов.