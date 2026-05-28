Иран назвал условия для заключения мирного соглашения с США

Аббас Аракчи назвал полный отказ Вашингтона от завышенных требований главным условием для подписания итогового мирного договора между Ираном и США.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что достижение окончательного мирного соглашения Исламской Республики с США зависит от отказа Вашингтона от чрезмерных требований и противоречивых действий.

"Разъяснив ситуацию в дипломатическом процессе при посредничестве Пакистана, министр отметил, что достижение окончательного соглашения зависит от прекращения подхода США с чрезмерными требованиями и отказа от противоречивых позиций"

– Аббас Аракчи

В свою очередь президент США Дональд Трамп подчеркнул, что стороны уже пришли к согласию по менее важным пунктам, однако базовые темы диалога по-прежнему не урегулированы. По его словам, ключевые разногласия остаются открытыми и касаются иранской атомной программы, а также открытия Ормузского пролива.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Попытки мирного урегулирования провалились 11 апреля на безрезультатных переговорах в Исламабаде, после чего 13 апреля ВМС США приступили к морской блокаде Исламской Республики.

