Азербайджан экспортировал в Хорватию 280 тыс т нефти

С начала года экспорт нефти из Азербайджана в Хорватию составил почти 300 тыс т. В этом году поставки показали снижение по сравнению с началом прошлого года.

За январь-апрель этого года Азербайджан поставил в Хорватию почти 300 тыс т нефти, следует из данных Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Экспорт сырой азербайджанской нефти в Хорватию за четыре месяца составил 276,3 тыс т, что на 35,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. В стоимостном выражении поставки составили $162,7 млн, что также меньше прошлогодних данных – на 31,8%.

Отмечается, что на в Хорватию ушло 3,5% от всей сырой нефти,  экспортированной Азербайджаном за рубеж за указанный период.

