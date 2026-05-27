Азербайджан экспортировал в Хорватию 280 тыс т нефти

За январь-апрель этого года Азербайджан поставил в Хорватию почти 300 тыс т нефти, следует из данных Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Экспорт сырой азербайджанской нефти в Хорватию за четыре месяца составил 276,3 тыс т, что на 35,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. В стоимостном выражении поставки составили $162,7 млн, что также меньше прошлогодних данных – на 31,8%.

Отмечается, что на в Хорватию ушло 3,5% от всей сырой нефти, экспортированной Азербайджаном за рубеж за указанный период.