Вестник Кавказа

Конституционный суд Армении получил соглашение по проекту TRIPP

Конституционный суд Армении получил соглашение по проекту TRIPP
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство Республики Армения направило в Конституционный суд соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта "Маршрута Трампа" (TRIPP). Ожидается, что после его направят в парламент.

Рамочное соглашение по стратегическому сотрудничеству для реализации "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) было направлено к Конституционный суд Армении.

Соответствующее заявление было распространено пресс-службой правительства республики.

Отмечается, что после положительного решения судебной инстанции соглашение будет направлено на ратификацию в парламент.

Напомним, 4 июня Ереван и Вашингтон заключили рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве вокруг проекта TRIPP на армянской территории.

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