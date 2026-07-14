Вестник Кавказа

Иран не планирует переговоры с США в настоящее время – Эсмаил Багаи

Эсмаил Багаи
© Фото: IRNA
Эсмаил Багаи заявил, что Иран не намерен проводить переговоры с США в настоящее время. Страна сосредоточена на обороне.

Официальный спикер дипведомства ИРИ Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не планирует переговоры с США. Иран сфокусирован на защите страны, подчеркнул Багаи. 

"В настоящее время у нас нет планов по проведению переговоров, мы сосредоточены на защите страны"

– Эсмаил Багаи

Как отметил Багаи, власти Ирана не намерены соблюдать соглашения, которые нарушаются противоположной стороной. Это принципиальная позиция Тегерана, отметили в дипведомстве страны. 

В МИД ИРИ отметили, что Вашингтон с самого начала дипломатического процесса не соблюдал режим прекращения огня.

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