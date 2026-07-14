В Иране назвали число погибших после новых ударов США

Тегеран озвучил данные по погибшим и пострадавшим в ходе ударов США. Жертвами ударов стали 35 граждан ИРИ.

В Иране обнародовали информацию о количестве погибших и раненых в результате новой эскалации. По данным властей, погибли 35 человек, около 300 пострадали.

"К 12.00 (11.30 мск - ред.) сегодняшнего дня число пострадавших в результате атак преодолело цифру в 300. К сожалению, 35 соотечественников погибли. Среди погибших - две женщины и один подросток моложе 18 лет"

– пресс-служба Минздрава ИРИ

Напомним, что ситуация обострилась 8 июля, когда стороны начали обмен ударами. Власти Ирана заявили, что меморандум о перемирии находится в кризисе.