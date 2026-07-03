В Северной Осетии создали приложение с данными о наличии топлива на АЗС

Специальное приложение для отслеживания наличия топлива на АЗС и ценах на него появилось в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ, топлива и энергетики, которое разработало приложение.
"С сегодняшнего дня мы приступили к поэтапному вводу системы в эксплуатацию. Планомерно подключаем автозаправочные станции к единой цифровой платформе"
– пресс-служба министерства
Автомобилисты смогут в реальном времени узнавать, есть ли на заправке необходимое топливо и по какой цене. Эти данные будут автоматически поступать в цифровой сервис.
"Для жителей республики также разработано мобильное приложение. Оно синхронизировано с системой и позволит в режиме реального времени узнавать о наличии топлива на АЗС, его марках и стоимости"
– пресс-служба
Запустить приложение для пользователей планируется в начале следующей недели, 21-22 июля.