В Северной Осетии создали приложение с данными о наличии топлива на АЗС

Узнать о наличии топлива на заправке в Северной Осетии стало можно при помощи мобильного приложения. С 15 июля систему начали вводить в эксплуатацию.

Специальное приложение для отслеживания наличия топлива на АЗС и ценах на него появилось в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ, топлива и энергетики, которое разработало приложение.

"С сегодняшнего дня мы приступили к поэтапному вводу системы в эксплуатацию. Планомерно подключаем автозаправочные станции к единой цифровой платформе"

– пресс-служба министерства

Автомобилисты смогут в реальном времени узнавать, есть ли на заправке необходимое топливо и по какой цене. Эти данные будут автоматически поступать в цифровой сервис.

"Для жителей республики также разработано мобильное приложение. Оно синхронизировано с системой и позволит в режиме реального времени узнавать о наличии топлива на АЗС, его марках и стоимости"

– пресс-служба

Запустить приложение для пользователей планируется в начале следующей недели, 21-22 июля.