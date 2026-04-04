Дороги Северной Осетии станут лучше и безопаснее

На ремонт дорог Северной Осетии до конца текущего 2026 года направят более 7 миллиардов рублей, на которые капитально отремонтируют дорогу, соединяющую Владикавказ с четырьмя районами республики.

Более 7 млрд рублей направят в Северной Осетии на ремонт дорог, сообщил председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев.

"В этом году у нас чуть более 7 млрд рублей, 2,8 млрд из которых - средства из федерального бюджета. По сравнению с прошлым годом финансирование увеличилось на 500 млн рублей"

- Тариэль Солиев

В республике капитально отремонтируют дорогу, соединяющую Владикавказ с четырьмя районами республики: на одном из участков, где отмечается высокая аварийность, трассу расширят с двух до четырех полос. Также в республике продолжится реконструкция дороги Гизель - Кармадон - Даргавс – Дзуарикау, популярной у автотуристов, - рассказал он, передает ТАСС.

Также ремонтные работы затронут горные районы республики.

Еще один аспект работы дорожных служб – обеспечение максимальной безопасности на дорогах, для чего на установку дополнительных 700 камер фото- и видеофиксации на дорогах власти направят еще свыше 2 млрд рублей.

Как полагают в комитете, после этого безопасность увеличится в разы. Главная цель - чтобы не было смертности на дорогах, а травматизм на них был сведен к нулю, - добавил Тариэль Солиев.