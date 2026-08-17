Вестник Кавказа

Экспорт сахара и сладостей из Азербайджана вырос в 2,5 раза

Экспорт сахара и сладостей из Азербайджана вырос в 2,5 раза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан за первые семь месяцев текущего года нарастил поставки сахара и кондитерских изделий в другие страны в 2,5 раза.

В несколько раз вырос экспорт азербайджанского сахара и изделий из него за период с января по июль 2026 года, такое сообщение распространил Государственный таможенный комитет Азербайджана.

В общей сложности этих товаров было поставлено за границу на $81,3 млн. Этот показатель на $49,5 млн, а точнее в 2,5 раза, превышает цифры за аналогичный период минувшего года.

За эти же месяцы Азербайджан нарастил также импорт сахара и кондитерских изделий из него. Он составил $166,7 млн, что на $15,8 млн, или 10,4%, превышает показатель 2025 года.

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