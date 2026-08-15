Азербайджан вдвое увеличил экспорт арбузов в Россию

За первые шесть месяцев 2026 года Азербайджан увеличил экспорт арбузов на российский рынок в два раза, достигнув отметки в 7,4 тыс т на общую сумму свыше $4 млн.

Азербайджан в первом полугодии 2026 года увеличил экспорт арбузов в Россию в два раза до 7,4 тыс т. Соответствующие данные приводит Госкомстат АР.

Стоимость поставок арбузов на российский рынок возросла в 2,6 раза и достигла $4,4 млн. Таким образом РФ стала ключевым экспортным направлением, заняв 83% всего объема отгрузок этой ягоды.

Всего Азербайджан экспортировал 8,09 тыс т арбузов на сумму $4,75 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий показатель в деньгах вырос вдвое, а в натуральном выражении увеличился на 59%.

Отметим, по итогам 2025 года экспорт плодоовощной продукции из Азербайджана в РФ достиг $696 млн. Ключевыми статьями поставок стали томаты ($181,7 млн), лесной орех ($67,5 млн) и яблоки ($34,6 млн), а также клубника, картофель, груши, айва и слива.