Экспорт арбузов из Грузии обвалился почти на 90%

Грузинские арбузы в этом году продемонстрировали резкое падение при поставках в другие страны: их объемы уменьшились на 88%.

Поставки арбузов из Грузии в другие страны значительно уменьшились относительно прошлого года, о негативной динамике пишут грузинские СМИ.

В частности, объемы экспорта грузинских арбузов сократились на 88%. В общей сложности за период с января по июнь их было продано на $33,6 тыс (67 т). Этот показатель на 88% меньше по стоимости и на 91% меньше по объему, чем в 2025 году.

Сильнее всего обвалились поставки полосатой ягоды в Армению. В минувшем году жители Армении получили 683,3 т грузинских арбузов, а в нынешнем – лишь 5,4 тонны.

Стоит отметить, что импорт изменений практически не претерпел, составив $2,9 млн (9,6 тыс т).