Вестник Кавказа

Мощный ливень затопил Тбилиси

Машина под ливнем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сильный дождь создал сегодня вечером проблемы жителям и гостям Тбилиси: он затопил улицы и оставил часть грузинской столицы без электричества.

Непогода разгулялась в пятницу ближе к ночи в Тбилиси, об этом пишут местные СМИ.

В городе льет дождь. Из-за ливня оказались затоплены улицы и набережные. Подтопления затрудняют передвижение автомобилей.

Кроме того, в ряде районов Тбилиси пропало электричество.

Напомним, что ранее сегодня синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Грузии, а именно в столице, регионах Кахети и Квемо Картли. Там обещали ливни, а также грозы, град и сильный ветер. Стихия будет бушевать и завтра.

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