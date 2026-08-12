Мощный ливень затопил Тбилиси

Сильный дождь создал сегодня вечером проблемы жителям и гостям Тбилиси: он затопил улицы и оставил часть грузинской столицы без электричества.
Непогода разгулялась в пятницу ближе к ночи в Тбилиси, об этом пишут местные СМИ.
В городе льет дождь. Из-за ливня оказались затоплены улицы и набережные. Подтопления затрудняют передвижение автомобилей.
Кроме того, в ряде районов Тбилиси пропало электричество.
Напомним, что ранее сегодня синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Грузии, а именно в столице, регионах Кахети и Квемо Картли. Там обещали ливни, а также грозы, град и сильный ветер. Стихия будет бушевать и завтра.