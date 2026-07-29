Стоимость урана достигла максимума за полгода

Уран растет в цене последние дни. Стоимость фьючерсов с поставкой в сентябре стала максимальной за полгода.

Стоимость фьючерсов на уран оказалась максимальной за полгода, об этом свидетельствуют котировки на торгах.

Цена на важный ресурс для атомной энергетики составила $87,25 за фунт (фьючерсы с поставкой в сентябре). Это максимальное значение с конца февраля, когда стоимость была около $88.

Отмечается, что цена на уран растет в последние дни. Ранее был побит апрельский максимум в $87,15.

Отметим, что главным экспортером урана является Казахстан, на долю которого приходится около 40% мировых поставок.