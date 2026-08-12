Объем транспортных услуг в Азербайджане превысил $5 млрд

Доходы сектора транспорта и складского хозяйства Азербайджана по итогам первых семи месяцев текущего года продемонстрировали рост на 7,1% и превысили отметку в $5,4 млрд.

​В Азербайджане объем оказанных услуг в сфере транспорта и складского хозяйства с января по июль текущего года вырос на 7,1% и составил $5,4 млрд. Об этом сообщает Госкомстат.

​Из указанной суммы $3,25 млрд пришлось на грузовые перевозки. Пассажироперевозки принесли $1,48 млрд, а складское хозяйство и почтовые услуги обеспечили $678 млн.

​В транспортном секторе за отчетный период перевезено 140,8 млн т грузов, что на 2,8% больше прошлогодних показателей. Автомобильным транспортом доставлено 63% грузов, трубопроводным перевезено 25,9%. На железнодорожные перевозки пришлось 7,4%, на морские и воздушные пришлось 3,6% и 0,1% соответственно.

​Пассажиропоток за это время вырос на 8,6% и составил 1,29 млрд человек. Из них 89,3% воспользовались автомобильным транспортом, 10% выбрали метро, а остальные предпочли другие виды транспорта.