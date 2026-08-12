Вестник Кавказа

Россия и Армения активизируют контакты в сфере пищевой безопасности

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Геворг Папоян заявил, что Москва и Ереван активизируют контакты в сфере продовольственной безопасности. Российские аграрное ведомство будет сотрудничать с Инспекционным органом РА.

Глава Минэкономики Армении Геворг Папоян заявил, что между Москвой и Ереваном достигнута договоренность активизировать диалог по проблеме безопасности пищевых продуктов, информирует пресс-служба Минэкономики Армении. 

"Достигнута договоренность активизировать сотрудничество между Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении и Россельхознадзором"

– Геворг Папоян 

По словам Папояна, конструктивный диалог позволит сторонам продвинуть взаимодействие в сфере экономических отношений. 

Ранее глава Минсельхоза России Оксана Лут заявила, что РФ рассчитывает от властей Армении исполнения рекомендаций по вопросам безопасности аграрной продукции. В частности, Москва призывает Ереван применять собственное сырье, а также контролировать процесс использования пестицидов.

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