Россия и Армения активизируют контакты в сфере пищевой безопасности

Глава Минэкономики Армении Геворг Папоян заявил, что между Москвой и Ереваном достигнута договоренность активизировать диалог по проблеме безопасности пищевых продуктов, информирует пресс-служба Минэкономики Армении.
"Достигнута договоренность активизировать сотрудничество между Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении и Россельхознадзором"
– Геворг Папоян
По словам Папояна, конструктивный диалог позволит сторонам продвинуть взаимодействие в сфере экономических отношений.
Ранее глава Минсельхоза России Оксана Лут заявила, что РФ рассчитывает от властей Армении исполнения рекомендаций по вопросам безопасности аграрной продукции. В частности, Москва призывает Ереван применять собственное сырье, а также контролировать процесс использования пестицидов.