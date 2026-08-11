В ЦРУ скептически отнеслись к информации о якобы угрозе Ирана Трампу

В ЦРУ скептически восприняли сообщения Израиля о том, что Иран может совершить покушение на президента США, сообщают СМИ.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отнеслось скептически к предоставленной Израилем информации о том, что Иран может готовить покушение на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет со ссылкой на бывших и действующих сотрудников спецслужб США газета The Washington Post.

Собеседники издания отметили, что в ЦРУ "скептически восприняло угрозу покушения со стороны Ирана на президента Дональд Трампа, о которой информировал Израиль" и не нашли израильские сведения убедительными. Об этом разведка уведомила Белый дом и Секретную службу, которые приняли решение не рисковать, в связи с чем Трамп улетал с саммита в Турции в начале июля тайно не на своем самолете, а на самолете ВВС США C-32A. Данная мера была призвана "ввести в заблуждение" потенциальных злоумышленников.

Напомним, 11 августа американский президент подтвердил, что покинул саммит в Турции не на своем лайнере по рекомендации Секретной службы США.